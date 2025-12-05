Ieri la Polizia di Stato, con gli agenti della Squadra Volante della Questura di Salerno, è intervenuta dopo una segnalazione giunta al 112 relativa a un tentativo di suicidio.

Una donna ha riferito che la figlia 55enne, separata e madre di due figli, si era chiusa in bagno armata di un coltello, manifestando chiari intenti autolesionistici.

Giunti rapidamente sul posto gli agenti della Volante hanno valutato la situazione e, dopo aver messo in sicurezza l’area, sono riusciti ad aprire la porta del bagno, trovando la donna con in mano un coltello da cucina. Sono intervenuti con prontezza e professionalità, riuscendo a disarmarla e a salvarla nonostante si fosse già procurata una ferita al braccio sinistro.

La donna è stata immediatamente affidata al personale sanitario del 118, giunto sul posto per le cure necessarie e per il successivo accompagnamento presso una struttura idonea.

L’intervento tempestivo e coordinato degli agenti ha permesso di evitare conseguenze più gravi, confermando ancora una volta l’impegno quotidiano della Polizia di Stato nella tutela della vita e dell’incolumità delle persone, soprattutto nei momenti di maggiore fragilità.