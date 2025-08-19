Sono ore di dolore a Sicignano degli Alburni, paese sconvolto dalla notizia della tragica scomparsa di Pasquale Parisi, 44enne originario della frazione Galdo.

Parisi ha perso la vita dopo giorni di agonia in seguito ad un grave incidente stradale avvenuto nel giorno di Ferragosto in provincia di Ferrara, al confine tra Emilia Romagna e Veneto.

Il 44enne viveva al Nord per lavoro ed è rimasto gravemente ferito in uno scontro tra due automobili.

Da subito le sue condizioni sono apparse critiche e i sanitari del 118 lo hanno trasportato in ospedale con codice rosso. Qui è stato anche sottoposto ad un delicato intervento ma, nonostante tutti gli sforzi per salvarlo, il suo cuore ha cessato di battere.

Lascia la moglie e due figli e la sua famiglia di origine che vive a Sicignano. La comunità alburnina è profondamente scossa e addolorata dopo aver appreso la triste notizia. Pasquale Parisi era molto stimato e conosciuto nel suo paese.