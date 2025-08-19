E’ una vera e propria impresa sportiva quella che prenderà il via domani, mercoledì 20 agosto, e vedrà protagonisti due amanti della bicicletta valdianesi, Michele Beltotti di Sala Consilina e Giuseppe Morena di Buonabitacolo.

Partiranno da Sala Consilina per percorrere 1400 km in 7 tappe e arrivare al Passo dello Stelvio, il più alto valico automobilistico d’Italia sulle Alpi Retiche tra il Trentino e la Lombardia.

E’ noto come la “Cima Coppi”, la salita con la maggiore altitudine alla sommità raggiunta dai ciclisti professionisti durante ciascun Giro d’Italia di ciclismo su strada. Si tratta del passo più alto d’Italia a 2.760 metri. Il percorso ciclistico ha un dislivello di circa 10.000 metri e Beltotti e Morena contano di raggiungerlo in circa 8 giorni.

La prima tappa Sala Consilina-San Severo conta 202 km, la seconda tappa di 204 km li porterà fino ad Alba Adriatica, la terza di 235 km fino a Cesenatico, poi si pedala verso Verona macinando altri 216 km. Quinta tappa verso l’Alto Adige, precisamente a Lana, percorrendo altri 217 km, sesta tappa verso lo Stelvio (120 km) e infine il traguardo tanto ambito, quello della “Cima Coppi”, raggiunta nelle edizioni della Corsa Rosa del 1972, 1975, 1980, 1994, 2005, 2012, 2014, 2017 e 2020.

Beltotti è stato già protagonista di altre due imprese simili: nel 2023 la Sala Consilina-Milano andata e ritorno per un totale di 2200 km e 11.000 metri di dislivello in 12 giorni e lo scorso anno una lunga pedalata lungo la Calabria e la Sicilia per un totale di 2000 km e 16.000 metri di dislivello in 11 giorni.

“Dopo le prime due imprese quest’anno ho trovato un pazzo come me, Giuseppe Morena – dichiara Michele Beltotti -. Non c’è un motivo che mi spinge a fare questo tipo di viaggio. Il ciclismo è libertà, pedalare scarica dallo stress e ciò che noti mentre sei in bici non riesci a notarlo quando sei in auto o moto. L’Italia è bella e questo senso di libertà ti riempie di gioia!“.