Perde la vita in ospedale dopo essere stato investito a Salvitelle. Domani i funerali di Vincenzo Caso

Si terranno domani, mercoledì 19 agosto, i funerali di Vincenzo Caso, il 67enne morto nei giorni scorsi dopo un incidente stradale.

Caso è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada nel centro abitato. Per cause in corso di accertamento, un 25enne sempre del posto alla guida di una Fiat Punto avrebbe urtato il 67enne che stava attraversando. L’uomo è morto presso il “Ruggi” di Salerno per la gravità delle ferite riportate.

Ieri è stato effettuato l’esame autoptico sulla salma dello sfortunato 67enne.

Le esequie si svolgeranno alle ore 17 nella chiesa di San Sebastiano Martire.

– Claudia Monaco –

Articolo correlato:

15/08/2020 –Tragedia a Salvitelle.Anziano investito perde la vita in ospedale,automobilista accusato di omicidio stradale