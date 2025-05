Si ferisce gravemente mentre lavora al banco macelleria di un supermercato a Sapri.

Il malcapitato è un giovane del posto che stava utilizzando il tritacarne.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi che sono giunti sul posto con un’automedica da Capitello e un’ambulanza New Geo. Si è reso necessario, inoltre, l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Policastro.

Il giovane è stato trasferito all‘ospedale dell’Immacolata per le cure del caso e per essere sottoposto ad un intervento chirurgico.