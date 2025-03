Atto vandalico a Centola.

Ignoti hanno imbrattato i muri di un’abitazione con frasi ingiuriose rivolte ai proprietari.

Un gesto deprecabile che ha trovato da più parti ferma condanna, soprattutto dall’Amministrazione comunale che ha espresso vicinanza alla famiglia sottolineando come Centola “è una comunità fatta di rispetto, solidarietà e convivenza civile. Atti come questo non appartengono ai nostri valori e non resteranno impuniti”.

Sull’accaduto indagano le Forze dell’Ordine per riuscire ad individuare i responsabili.