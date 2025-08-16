Notte di terrore per un 20enne ad Ascea.

Il giovane si trovava ad un falò in spiaggia per festeggiare la notte di Ferragosto, quando sarebbe stato raggiunto e aggredito da alcuni coetanei.

Dopo essere stato violentemente colpito il 20enne sarebbe stato anche derubato. Per lui, a causa delle ferite, si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118 che lo hanno condotto in ospedale.

Sull’accaduto sono state avviate le indagini da parte dei Carabinieri.