Notte di terrore per un giovane ad Ascea. Picchiato e derubato da alcuni coetanei
Notte di terrore per un 20enne ad Ascea.
Il giovane si trovava ad un falò in spiaggia per festeggiare la notte di Ferragosto, quando sarebbe stato raggiunto e aggredito da alcuni coetanei.
Dopo essere stato violentemente colpito il 20enne sarebbe stato anche derubato. Per lui, a causa delle ferite, si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118 che lo hanno condotto in ospedale.
Sull’accaduto sono state avviate le indagini da parte dei Carabinieri.