Perde il controllo dell’auto e si ribalta in strada tra Agropoli e Castellabate. Giovane ferita

Si ribalta sulla strada con la sua auto mentre guida lungo la Via del Mare tra Agropoli e Castellabate. Questo quanto accaduto questa notte ad una 22enne di Agropoli che si trovava al volante di una Mini Cooper.

Per cause in corso di accertamento la ragazza ha perso il controllo del veicolo che si è ribaltato sulla carreggiata. Fortunatamente intorno alle 4.30 lungo l’arteria è passata un’ambulanza dell’associazione ASA che stazione al Saut di Castellabate e ha notato l’auto con le ruote all’aria.

I sanitari a bordo hanno soccorso la 22enne che non sarebbe in pericolo di vita e l’hanno trasportata in ospedale per le cure del caso.

– Chiara Di Miele –