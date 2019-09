Caselle in Pittari: questa sera l’incontro tra i Forum dei Giovani della Macroarea Sud – Vallo di Diano

Il Coordinamento Provinciale dei Forum dei Giovani, il Comune di Caselle in Pittari ed il Forum dei Giovani di Caselle in Pittari organizzano per questa sera alle ore 19.00 un incontro tra i Forum dei Giovani della Macroarea Sud – Vallo di Diano Provincia di Salerno.

L’appuntamento è previsto nell’Aula Consiliare di Caselle in Pittari.

Interverranno il sindaco Giampiero Nuzzo, Pasquale Rinaldi, Responsabile per Vallo di Diano e Alburni del Coordinamento Provinciale, Nicola Santomauro, Responsabile per Cilento e Alburni del Coordinamento Provinciale, Filippo Rivello, Coordinatore uscente del Forum dei Giovani di Caselle in Pittari.

L’incontro sarà moderato da Michele Speranza.

