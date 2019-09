Assalto con una bomba al bancomat di Picerno. I responsabili fuggono a mani vuote

Attimi di paura nella notte in pieno centro abitato a Picerno, dove in via Giacinto Albini una violenta esplosione ha devastato il bancomat della Banca Popolare di Bari. In azione una banda con l’intento di impossessarsi del denaro contenuto, ma stando ai primi rilievi non sarebbero riusciti a portare via il bottino.

La deflagrazione ha creato non pochi danni. Sul posto è stato immediato l’intervento dei Carabinieri della Compagnia di Potenza e della Stazione di Picerno e dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale. Tanta la paura per i residenti, svegliati in piena notte, tra le 2.30 e le 3, dall’esplosione.

La banda ha abbandonato nei pressi del bancomat una Fiat 500 che secondo i primi rilievi risulterebbe essere stata rubata ad Avigliano. Probabile siano fuggiti a bordo di un altro mezzo. Hanno agito sapendo che nel bancomat c’erano abbastanza soldi, visto che la banca resta chiusa nel weekend e mette a disposizione dei clienti il prelievo esterno.

I militari dell’Arma guidati dal Capitano Alberto Calabria indagano per risalire agli autori dell’assalto al bancomat.

– Claudio Buono –