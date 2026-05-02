Grave incidente stradale questa mattina a Giungatelle di Montecorice dove una donna del posto, per cause da verificare, ha perso il controllo della sua Fiat Punto andando violentemente a sbattere contro un muretto ai margini della Provinciale.

Sul posto i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Agropoli per le operazioni di soccorso e i sanitari del 118 che hanno allertato anche l’eliambulanza. La donna ferita è stata trasferita al “Ruggi” di Salerno.

Rilievi affidati ai Carabinieri della Compagnia di Agropoli mentre il veicolo è stato rimosso dal Soccorso Stradale Rega di Castellabate.