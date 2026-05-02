Tommaso Pellegrino, Dirigente Medico di Chirurgia Generale e Oncologia al Policlinico Federico II di Napoli, ancora ospite questa mattina del programma di Rai 1 “Buongiorno Benessere” condotto da Vira Carbone.

Il settimanale è dedicato a medicina, salute e benessere, trattati con un linguaggio semplice e diretto.

Il dottore Pellegrino ha approfondito i principi della dieta volumetrica, ossia piatti pieni ma a bassa densità calorica.

“In questo modo ci rendono più sazi a lungo – spiega – occorre però che siano tutti i nutrienti utili per il nostro organismo. La maggior parte dei piatti volumetrici devono avere fibre, ossia verdure. Aggiungiamo poi i carboidrati, pasta e pane, le proteine come uova, pesce. La dieta volumetrica è una di quelle con il più alto impatto positivo sull’organismo”.

Mangiare bene ma con equilibrio, dunque, conservando un corretto funzionamento dell’organismo.

“E’ una dieta che vede i suoi effetti a lungo e medio termine, utile anche per la prossima prova costume – ha aggiunto – ma che vede anche predominante il tema della longevità”.