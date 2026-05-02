Disavventura oggi a Baia degli Infreschi, a Marina di Camerota.

Un escursionista 52enne ha accusato un malore dopo aver raggiunto la spiaggia attraverso il percorso via terra. Immediato l’allarme dato dai compagni, che hanno allertato il 118.

Presente anche la Guardia Costiera di Palinuro, agli ordini del Tenente di Vascello Samantha Losito, che ha prontamente disposto l’invio sul posto di una motovedetta e di un gommone che ha imbarcato il malcapitato.

L’uomo è stato trasportato al Porto di Marina di Camerota e trasferito in seguito all’ospedale di Sapri.