Grave incidente stradale oggi pomeriggio a Montecorvino Pugliano nei pressi del Cimitero degli inglesi sulla SS18.

Per cause in corso di accertamento un’automobile e una moto si sono scontrate. Il centauro è stato sbalzato sull’asfalto in seguito all’impatto e ha riportato gravi ferite.

La Centrale Operativa 118 ha attivato un’ambulanza della VOPI e l’automedica di Battipaglia.

L’infortunato è stato trasportato in codice rosso all’ospedale “Ruggi” di Salerno.