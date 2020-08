Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada. Muore in ospedale uomo di Olevano sul Tusciano

Rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre si recava a lavoro, dopo ore di agonia il suo cuore ha cessato di battere in ospedale.

A.P., 43enne di Olevano sul Tusciano, è l’ennesima vittima della strada. All’alba di ieri stava percorrendo via Vittorio Veneto, arteria che collega Olevano con Battipaglia.

Per cause ancora da accertare l’uomo aveva perso il controllo dell’auto, finita fuori strada ribaltandosi. I Vigili del Fuoco avevano dovuto estrarre il 43enne dalle lamiere e affidarlo ai sanitari del 118 per il trasporto in ospedale.

Arrivato in codice rosso al “Ruggi” di Salerno, troppo gravi le ferite riportate: A.P.ha perso la vita nella serata di ieri.

– Paola Federico –