Ecobonus auto 2020 – a cura dello Studio Viglione Libretti

Dal 1° agosto e fino al 31 dicembre 2020 si potranno acquistare auto nuove con notevoli vantaggi fiscali che potranno arrivare addirittura fino a 10mila euro di incentivi. I nuovi incentivi auto e moto previsti dal DL Rilancio si possono prenotare online sul sito ecobonus.mise.gov.it. L’incentivo statale riguarda l’acquisto di veicoli a basse emissioni di categoria M1.

I veicoli M1 sono quelli:

• nuovi di fabbrica;

• che producono emissioni di CO2 non superiori a 70 g/km;

• acquistati e immatricolati in Italia nel periodo dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021;

• il cui prezzo da listino della casa automobilistica produttrice è inferiore a 50mila euro, esclusi IVA e messa in strada.

Non esiste una lista chiusa di modelli agevolabili: occorre verificare presso i singoli rivenditori o presso le case costruttrici se i veicoli presi in considerazione soddisfano i requisiti previsti dalla normativa. L’Ecobonus offre uno sconto rottamazione su tutte le auto nuove acquistate fino al 31 dicembre 2021 con emissioni di CO2 fino a 60 g/km e con un prezzo di listino fino a 50.000 euro IVA esclusa. Le auto che usufruiranno degli ecoincentivi vengono distinte in base al valore delle emissioni.

Il DL Rilancio ha stabilito gli importi dell’incentivo:

• emissioni CO2 da 0 a 20 g/km: 10mila euro con rottamazione, di cui 8.000 euro di bonus e 2.000 euro di sconto concessionario, 6.500 euro senza rottamazione;

• emissioni CO2 da 21 a 60 g/km: 6.500 euro con rottamazione, di cui 4.500 euro di bonus e 2.000 euro di sconto concessionario, 3.500 euro senza rottamazione;

• emissioni CO2 da 61 a 110 g/km: 3.500 euro con rottamazione, di cui 1.500 euro di bonus e 2.000 euro di sconto concessionario, 1.750 euro senza rottamazione.

