Rifacimento manto stradale a Sala Consilina. Dal 9 agosto chiusi alcuni tratti del centro cittadino

Con un finanziamento ottenuto dalla Regione Campania il Comune di Sala Consilina, il 20 luglio, ha dato inizio alle lavorazioni di rifacimento del manto stradale sul territorio comunale.

Sull’arteria principale del centro cittadino, che comprende il tratto di Matteotti-Mezzacapo, i lavori prenderanno il via nella serata di domenica 9 agosto. Inevitabilmente verranno adottati dei provvedimenti di chiusura al traffico veicolare per alcuni tratti stradali.

“Ci scusiamo per l’eventuale disagio che tali lavori potrebbero arrecare – scrive il sindaco Cavallone -, ma l’Amministrazione, con le parti tecniche coinvolte, ha individuato tale periodo temporale in relazione alle ridotte condizioni di traffico veicolare ed alla necessità di completare le stesse entro fine agosto, considerando la sospensione dei lavori obbligatoria nel periodo estivo e l’avvio delle attività scolastiche a metà settembre, vedendo tale arteria interessata dai più importanti Istituti scolastici. Siamo sicuri che la vostra comprensione sarà tale da sostenere il disagio che ci porterà a completare un’opera tanto attesa e fondamentale per lo sviluppo della Nostra Città“.

Via Matteotti sarà chiusa dalle ore 20 del 9 agosto alle ore 20 del 14 agosto (da incrocio via Valle Mauro a incrocio via Garibaldi – da incrocio via Garibaldi a incrocio via De Petrinis); via Mezzacapo dalle ore 20 del 23 agosto alle ore 20 del 31 agosto (da incrocio via De Petrinis a incrocio via Pozzillo/via Cravatta – da incrocio via Pozzillo/via Cravatta a incrocio via Mario Pagano); via Sturzo dalle ore 20 del 23 agosto alle ore 20 del 31 agosto (da incrocio via Valle Mauro a via Traversa S. Venere).

– Paola Federico –