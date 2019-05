Il gruppo consiliare di minoranza “Verso il sole-Il Girasole” di Buccino formato da Francesco Fernicola, Valeria Chiariello, Mario Freda e Lucia Risi, attraverso una interrogazione al sindaco Nicola Parisi, ha richiesto degli interventi per migliorare la qualità dell’aria nell’area industriale a seguito del rilevamento di polveri inquinanti, il Pm10 e il Pm 2.5, dalle centraline installate dal Consorzio ASI.

“Preso atto dei preoccupanti livelli di inquinamento dell’aria raggiunti nei mesi scorsi nel nucleo industriale di Buccino – si legge nell’interrogazione – vogliamo sapere quali sono gli interventi che intendono mettere in atto il sindaco e l’assessore all’Ambiente per ridurre le concentrazioni inquinanti (polveri sottili Pm10) presenti nell’aria, ovvero di risanamento al fine di far rientrare gli inquinanti al di sotto dei limiti stabiliti dalla normativa e per salvaguardare la salute pubblica, in modo particolare i bambini e gli anziani”.

I consiglieri, inoltre, chiedono “quali siano i tempi di attuazione degli interventi e se non ritengono opportuno (con l’aiuto dell’ARPAC) un sistema di monitoraggio basato su centraline permanenti al fine di garantire un controllo costante ed efficace con la possibilità di estendere i controlli ad altre sostanze inquinanti(diossine)”.

“Infine – concludono – chiediamo che i dati rilevati siano sempre consultabili dal sito del Comune in una apposita rubrica dedicata alla qualità dell’aria”.

– Claudia Monaco –