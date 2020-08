Perde il controllo del furgone e va a sbattere lungo l’A2 tra Petina e Sicignano. Due feriti

Incidente stradale questa mattina lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo al km 61+950 in direzione Nord tra gli svincoli di Petina e Sicignano degli Alburni.

Un uomo alla guida di un furgone, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo sbandando e andando successivamente a sbattere contro il guardrail dell’autostrada.

Sul posto sono stati allertati i sanitari del 118 che, dopo aver prestato le prime cure del caso al conducente e al passeggero, li hanno trasportati in ospedale. Le loro condizioni fortunatamente non sarebbero allarmanti.

Presenti per ricostruire la dinamica di quanto accaduto gli agenti della Polizia Stradale di Sala Consilina e la squadra dell’Anas per ripristinare il tratto di strada interessato dall’impatto. Il traffico ha subito dei rallentamenti.

Il furgone è stato recuperato dal Soccorso Stradale ACI Global D’Amelio di Atena Lucana.

– Chiara Di Miele –