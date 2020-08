Tragico incidente stradale tra Agropoli e Prignano. Perde la vita 50enne del Napoletano

Un tragico incidente stradale, avvenuto tra Prignano Cilento e Agropoli all’alba di ieri, ha strappato alla vita Raffaele Iodice, 50enne di Acerra. L’uomo si trovava a bordo di un furgone quando, per cause in corso di accertamento, è rimasto coinvolto in un drammatico schianto.

Gravemente ferito e soccorso dai sanitari del 118 intervenuti sul posto, Iodice è stato trasferito in eliambulanza all’ospedale “Ruggi” di Salerno dove ha smesso di vivere.

Il 50enne era solito andare in vacanza nel Cilento, dove era molto stimato e conosciuto come una persona onesta, generosa e gran lavoratore.

Lascia la moglie e tre figli.

– Chiara Di Miele –