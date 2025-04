Perde il controllo del camion lungo l’A2 del Mediterraneo e si schianta contro il guardrail.

È accaduto questa mattina al km 86 in direzione Sud tra Polla e Atena Lucana.

Il conducente del mezzo pesante, per cause da accertare, ha sbandato ed è finito contro le barriere. Fortunatamente non sono rimasti coinvolti altri veicoli in transito, nonostante il traffico di queste ore prefestive.

Il camionista è rimasto leggermente ferito e, dopo i soccorsi dei sanitari del 118, è stato trasportato in ospedale a Polla per le cure mediche.

Sul posto gli agenti della Sottosezione di Polizia Stradale di Sala Consilina per i rilievi e le squadre Anas a cui toccherà il ripristino della viabilità e del guardrail in A2.

Il camion è stato rimosso grazie all’intervento del Soccorso Stradale Menafra Multiservice di Sala Consilina.