Tragico epilogo per il 21enne Vincenzo Garzillo di Eboli che nei giorni scorsi è rimasto coinvolto in un incidente stradale in A2.

Il suo cuore ha cessato di battere presso il “Ruggi” di Salerno dove era stato trasferito in codice rosso, in seguito allo schianto. Vincenzo era alla guida della Matiz quando si è scontrata con un autoarticolato.

La comunità di Eboli piange un’altra vita spezzata e si interroga sulle condizioni di quel manto stradale che, all’altezza dell’uscita autostradale, è costato caro a tante persone.

Ricordiamo che lo scorso anno una coppia morì tragicamente nello stesso punto.

Articolo correlato:

14/04/2025 – Grave incidente in A2 ad Eboli. Giovane trasportato in ospedale in codice rosso