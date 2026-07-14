Perde il controllo del camion in A2 tra Campagna e Eboli e sfonda il guardrail. Ferito
Incidente stasera in A2 del Mediterraneo in direzione Nord nel tratto compreso tra Campagna ed Eboli, dove il conducente di un camion ha perso il controllo del mezzo a causa di un colpo di sonno.
Ha sfondato circa 50 metri di guardrail terminando la corsa sotto un ponte. A causa della violenza dell’impatto è stato sbalzato fuori dalla cabina.
La Centrale Operativa del 118 ha disposto l’immediato intervento di un’ambulanza della Pubblica Assistenza VOPI.
I sanitari hanno prestato le prime cure al conducente, che è stato successivamente trasportato in ospedale per le cure necessarie.
Sul posto la Polizia Stradale per i rilievi e Anas per il ripristino.