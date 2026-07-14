Si è conclusa con uno straordinario successo di pubblico e un appassionato coinvolgimento dei presenti la terza edizione di Calamo • Scrivere il Futuro, tenutosi nella splendida cornice di Palazzo Dede già Sasso-Santelmo, uno degli palazzi storici più grandi e meglio conservati della Città di Padula, e la piazza di San Pietro Caduto.

L’appuntamento culturale è stato organizzato dall’Associazione Calamo APS, con il patrocinio del Comune di Padula e il supporto della Banca Monte Pruno, unitamente ad altri partner, e nasce con l’obiettivo di avvicinare le aree marginali alle dinamiche culturali contemporanee, creando occasioni di confronto tra scrittori, giornalisti, saggisti, artisti e pubblico.

L’evento è pensato, per l’appunto, come un momento di dialogo aperto, capace di connettere memoria, territorio e nuove forme di comunicazione. La prima parte dell’incontro, infatti, è stata dedicata alla scoperta della storia e delle bellezze del palazzo, con un’approfondita spiegazione storica delle vicende risorgimentali a cura di Rosanna Giudice.

I visitatori hanno potuto ammirare l’imponente portale bugnato, l’ampio cortile interno e il suggestivo giardino storico – iscritto nel Registro dei Giardini Storici del Salernitano –, elemento di immenso pregio architettonico e paesaggistico che per secoli ha rappresentato uno dei principali fulcri della vita cittadina, dove si è svolto il concerto di arpa e violino a cura dei Maestri Giuseppe Romano e Cinzia Giuliano, e la mostra d’arte a cura di Salvatore Ceglia.

Successivamente, l’attenzione si è spostata sul tanto atteso talk finale. A introdurre l’incontro e a dare il benvenuto ai presenti è stato il Presidente dell’Associazione Calamo APS Francesco Ferrigno, che ha ben sottolineato l’importanza di valorizzare il patrimonio locale attraverso connessioni e linguaggi contemporanei.

Tra i saluti istituzionali è intervenuta Caterina Di Bianco, Vicesindaco della Città di Padula con delega alla cultura, ed il Responsabile Area Executive della Banca Monte Pruno Antonio Mastrandrea. Prima del momento finale, molto toccante è stata la testimonianza di Francesca Adriana D’Anza, giovane pittrice ritornata nel Vallo di Diano, e Antonella Carucci, scultrice e docente che ha assunto anche il ruolo di facilitatrice del talk finale.

Il dibattito ha visto come protagonisti due ospiti di rilievo nazionale nel panorama della divulgazione artistica: Sigfrido Menghini, fondatore di 1000quadri, progetto dedicato alla diffusione della cultura artistica attraverso i linguaggi contemporanei e Remo Falster Sciutto (noto sui social come Rey Sciutto), che ha saputo trasformare il racconto dell’arte in un’esperienza accessibile, dinamica e vicina soprattutto al pubblico più giovane.

Dopo 60 minuti di intenso e stimolante dialogo sul futuro della divulgazione culturale e dell’arte, lo spazio finale di 15 minuti dedicato al confronto ha visto una partecipazione attiva e calorosa del pubblico. I presenti hanno dialogato direttamente con gli ospiti, ponendo domande e dando vita a un dibattito appassionato che ha confermato la riuscita dell’iniziativa e il forte desiderio di momenti di questo spessore sul territorio.

“Un evento di grande valore – ha affermato nel suo intervento il Responsabile Area Executive della BCC Monte Pruno Antonio Mastrandrea – che mette al centro la valorizzazione del territorio e la promozione della cultura, in uno scenario stupendo. Un forte applauso va al Presidente Francesco Ferrigno e a tutti i componenti dell’Associazione Calamo per aver creato qualcosa di molto interessante e significativo per la comunità. La presenza della nostra Banca rappresenta, come sempre, la volontà di dare sostegno e supporto ad iniziative come questa, oltre a stare al fianco di un gruppo di professionisti che ha scelto di restare sul proprio territorio di origine, contribuendo a creare occasioni di crescita e aggregazione sociale. L’invito è di proseguire con entusiasmo perché ci sono tutte le prerogative per far sì che Calamo diventi un punto di riferimento culturale di grande rilevanza”.

Presente per la Banca anche Margherita Vannata, Preposto della Filiale di Padula della BCC Monte Pruno.