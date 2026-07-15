Non si ferma l’azione di contrasto alla criminalità e allo spaccio di stupefacenti da parte della Polizia Municipale di Eboli sul litorale cittadino. Durante un mirato servizio di controllo del territorio in località Campolongo i caschi bianchi ebolitani hanno intercettato due persone dedite ad attività illecite.

I due spacciatori, vistisi braccati e messi alle strette dalla rapidità d’intervento degli agenti, sono riusciti a sfuggire alla cattura dileguandosi nella vegetazione circostante. Tuttavia, l’efficace e tempestiva azione della Polizia Municipale ha inferto loro un durissimo colpo.

Gli agenti hanno intercettato e neutralizzato il mezzo utilizzato per gli spostamenti danneggiando la bicicletta elettrica con la rottura dei raggi e il distacco forzato della batteria e della centralina d’alimentazione, rendendola del tutto inutilizzabile.

Sul posto sono stati recuperati e sequestrati un pericoloso bastone telescopico in metallo utilizzato dai malviventi per la difesa personale e per intimidire i passanti e una torcia tattica ad alta luminosità.