Paura sulla Cilentana. Autocisterna sbanda e finisce fuori strada a Vallo della Lucania, un ferito

Momenti di paura oggi a Vallo della Lucania, lungo la Strada Cilentana, nei pressi dello Svincolo di Pattano.

Per cause da accertare, un’autocisterna, complice probabilmente anche l’asfalto reso viscido dalla pioggia, è finita fuori strada dopo aver sbandato e sfondato il guardrail.

Nell’impatto è rimasto ferito il conducente del mezzo pesante che è stato trasportato in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.

Sul posto sono giunti i Carabinieri della Compagnia di Vallo della Lucania per i rilievi del caso. Presenti anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Vallo della Lucania per le operazioni di messa in sicurezza.

– Claudia Monaco –