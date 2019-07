Paura sulla Cilentana. Auto in fiamme, i Vigili del Fuoco evitano il peggio

Un’auto è andata in fiamme questa mattina intorno alle 7.30 sulla strada provinciale Cilentana, all’ingresso della galleria di Prignano Cilento.

A prendere fuoco è stata una Mercedes 220 che viaggiava in direzione Nord. Ancora ignote le cause dell’incendio. Fortunatamente il conducente, accortosi del fumo che fuoriusciva dal motore, è riuscito in tempo ad accostare a bordo della carreggiata e a mettersi in salvo. Con lui viaggiavano altre persone, stanno tutti bene.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Vallo della Lucania che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona.

Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Agropoli e gli agenti della Polizia Stradale di Vallo della Lucania.

Traffico rallentato e disagi in galleria per il fumo.

– Marianna Vallone –