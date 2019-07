Sezione Arbitri Sala Consilina. Numerose promozioni a livello regionale per i fischietti valdianesi

La nuova stagione sportiva 2019/2020 per la Sezione Arbitri di Sala Consilina si è aperta con la prestigiosa promozione in Serie B dell’arbitro Ivan Robilotta, ma molti sono anche i passaggi a livello regionale.

In Eccellenza si registrano le promozioni dei due assistenti Maria Grazia Iezza e Nicola Monaco. Conferma per l’arbitro Giovanni Matteo.

Un gradino sotto, nell’organico di Promozione, approdano Michele Bianco e Bruno Tierno. Angelo Esposito confermato nel ruolo di Assistente. Dismesso a domanda Fabio Casella che passa al Calcio a 5.

In Prima Categoria a Salvatore D’Elia e Domenico Tropiano, si aggiunge Manuelle Cuozzo che entra così a far parte dell’organico regionale. Dimissioni per Michelelia Amodio e a domanda Francesco Coiro parteciperà al corso di qualificazione per Assistente Arbitro. In C2 Calcio a 5 riconferma per Rosario Rubino.

Per quanto riguarda gli Osservatori riconfermati Giuseppe Castelli in Promozione e Fabio Vitagliano in Prima Categoria. Infine Massimo Manzolillo promosso nell’organico degli osservatori di Promozione.

Saranno quindi 10 i fischietti salesi e 3 gli osservatori a disposizione dell’Organo Tecnico Regionale.

“L’entusiasmo dei giovani colleghi – ha dichiarato il presidente Cafaro – sarà importantissimo affinché ognuno possa realizzare gli obiettivi prefissati e la nostra sezione possa continuare ad essere fiore all’occhiello a livello regionale e nazionale”.

– Chiara Di Miele –