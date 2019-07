Violento scontro tra auto sulla Cilentana. Sette persone ferite, una bambina in prognosi riservata

Grave incidente stradale quello che si è verificato ieri pomeriggio sulla Strada “Cilentana” nel territorio di Rutino.

Nello scontro, avvenuto per cause in corso di accertamento, sono rimaste coinvolte due auto.

Sette le persone ferite dopo il violento impatto, tra cui una bambina di soli 4 anni, di Prignano Cilento, che viaggiava a bordo di una Fiat Multipla insieme alla famiglia.

La piccola, soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasportata all’ospedale Santobono di Napoli. Qui è stata ricoverata in prognosi riservata. Anche la madre è rimasta ferita ed è stata ricoverata all’ospedale Cardarelli.

Il resto dei feriti sono stati invece trasportati dalle ambulanze negli ospedali di Vallo della Lucania e di Battipaglia.

Sul posto per ricostruire la dinamica dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Agropoli, diretti dal Capitano Francesco Manna.

– Chiara Di Miele –