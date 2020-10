Paura sulla Cilentana a Vallo della Lucania. Furgone in fiamme, i Vigili del Fuoco evitano il peggio

Attimi di paura nel tardo pomeriggio lungo la Strada Provinciale 430 Cilantana, all’altezza dello svincolo di Vallo della Lucania, dove un furgone improvvisamente ha preso fuoco.

A dare l’allarme è stato il conducente del mezzo, un 61enne di Salerno, spaventato per le fiamme che fuoriuscivano dalla parte anteriore del furgone. Sul posto immediato e tempestivo è stato l’arrivo dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Vallo della Lucania, diretti dal Caposquadra Smeraldo Feleppa, che hanno spento in breve tempo le fiamme.

Necessario è stato anche l’arrivo dei Carabinieri della Compagnia di Vallo della Lucania per gli accertamenti del caso.

Probabilmente è stato un improvviso corto circuito a provocare l’incendio del mezzo. Fortunatamente per il conducente non è stato necessario il ricovero in ospedale. Notevoli disagi, però, si sono registrati alla circolazione in entrambi i sensi di marcia, essendo l’arteria molto trafficata.

– Maria Emilia Cobucci –