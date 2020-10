Covid-19 nel Salernitano. Nuovi contagi a Sapri, Agropoli e Oliveto Citra

Oggi sono 4 le persone che risultano positive al Covid-19 a Sapri, come annunciato dal sindaco Antonio Gentile. Sembrerebbero non collegate tra di loro e non riconducibili a cittadini già contagiati nei giorni scorsi. Attualmente i positivi complessivi a Sapri sono 27.

Sono 2 a Oliveto Citra i nuovi casi positivi al Covid-19 emersi dai tamponi concentrici sui contatti dell’ultimo cittadino contagiato. Si tratta di familiari, la coniuge e il figlio, da giorni in isolamento domiciliare.

L’ASL Salerno in queste ore, come annunciato dall’Amministrazione comunale, sta lavorando sodo per ricostruire tutte le relazioni e i contatti degli ultimi giorni, così da procedere con nuovi screening.

Nuovo caso di positività anche ad Agropoli. Si tratta di una persona che rientra nella catena dei contatti di un cittadino risultato positivo lo scorso 14 ottobre. Tutti i soggetti finora risultati positivi sono asintomatici o con pochi sintomi. Sale a 3 il numero di guariti in città.

