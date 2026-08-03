La Gelbison mette a segno un acquisto di assoluto spessore per il reparto offensivo: Simone Simeri è un nuovo calciatore rossoblù. Un innesto di qualità, esperienza e carisma che testimonia le ambizioni della società in vista della nuova stagione.

Attaccante classe 1993, Simeri vanta una carriera importante nel calcio professionistico italiano. Cresciuto nel settore giovanile del Napoli, ha indossato le maglie di Bari, Ascoli, Monopoli, Taranto, Carrarese, Novara, Juve Stabia, Imolese, Potenza, Sambenedettese, Pistoiese e Nocerina, collezionando complessivamente 366 presenze tra Serie B, Serie C e Serie D e mettendo a segno oltre 120 reti. Nell’ultima stagione ha vestito la maglia della Nocerina, confermandosi un attaccante capace di fare la differenza grazie al suo fiuto del gol, alla forza fisica e alla grande esperienza maturata in piazze prestigiose.

Con l’arrivo di Simeri, la Gelbison aggiunge al proprio organico un centravanti di comprovato valore, protagonista in numerosi campionati professionistici e pronto a mettere il suo bagaglio tecnico e umano al servizio della squadra.

La società accoglie con entusiasmo Simone Simeri e gli rivolge il più caloroso benvenuto, con l’augurio di vivere insieme una stagione ricca di soddisfazioni e successi con la maglia rossoblù.

Nuovo innesto per la Gelbison. La società rossoblù ha ufficializzato l’arrivo di Cristian Gentile, centrocampista argentino classe 1999, elemento duttile e già protagonista in Serie D.

Gentile, nato il 17 gennaio 1999, arriva dopo l’esperienza al Francavilla in Sinni. dove nella stagione 2021/2022 è stato tra gli uomini protagonisti della vittoria dei playoff del girone H. Nel suo percorso in Italia ha vestito anche le maglie di Nardò, dove ha raggiunto per due volte i playoff nelle due stagioni disputate, Fasano e Francavilla. In precedenza aveva militato nelle formazioni argentine del Fénix e del CD América B.

Centrocampista con spiccate qualità offensive, Gentile porta alla squadra di mister Agovino tecnica, esperienza e capacità di inserimento. La Gelbison continua così a costruire una rosa competitiva in vista della nuova stagione, puntando su giocatori già abituati alla categoria.

La società annuncia il rinnovo del tesseramento di due promettenti calciatori cresciuti nel nostro settore giovanile, che hanno già iniziato la preparazione precampionato con la Prima Squadra. Si tratta di Francesco Crucito (classe 2008), portiere, e di Francesco Vaglia (classe 2008), difensore.

Entrambi sono reduci dall’esperienza maturata nella scorsa stagione con la nostra Juniores Nazionale e rappresentano un motivo di orgoglio per tutta la società, a conferma dell’importante lavoro svolto nella valorizzazione dei giovani talenti.