Ordigni bellici nello specchio d’acqua di Villammare. Il 30 aprile le operazioni di brillamento
Saranno fatti brillare giovedì 30 aprile gli ordigni rinvenuti la scorsa settimana a Villammare, frazione di Vibonati.
Dopo la segnalazione dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro, guidato dal Tenente di Vascello Samantha Losito, del ritrovamento di ordigni bellici lunghi circa 40 centimetri, sono state attivate tutte le procedure.
Con un’ordinanza specifica è stato disposto dalle ore 9 del 30 aprile il divieto di ancorare, navigare e sostare nella zona per un raggio di 100 metri dal punto di brillamento delle coordinate Lat. 40°04’24.30’’N – Long. 015°35’38.71’’E. Disposto anche il divieto di attività subacquee.
I contravventori saranno puniti ai sensi del Codice della Navigazione.
Le operazioni saranno gestite dal Nucleo Sminamento Difesa Anti Mezzi Insidiosi (S.D.A.I.) della Marina Militare.