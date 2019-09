Paura questa mattina per un motociclista in località Fonti, tra Sala Consilina e Padula.

Un’auto, infatti, per cause in corso di accertamento avrebbe fatto cadere il 20enne centauro di Padula per poi non fermarsi a prestare soccorso.

Il ragazzo, leggermente ferito, è stato soccorso e trasportato all’ospedale “Luigi Curto” di Polla per le cure del caso. Fortunatamente le sue condizioni non sembrerebbero destare particolare preoccupazione.

– Chiara Di Miele –