Auto sbanda sull’A2 a Petina e si schianta contro il cartellone di promozione turistica. Due feriti

Poteva avere conseguenze ben più gravi l’incidente stradale verificatosi nel primo pomeriggio di oggi lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo al km 71+200 in direzione Nord tra gli svincoli di Polla e Petina.

Per cause in corso di accertamento una Fiat 500 L con a bordo due persone ha perso il controllo ed è letteralmente volata nel cartellone di promozione turistica del territorio di Petina prima dell’uscita autostradale che conduce al paese.

I due feriti, fortunatamente non in gravi condizioni, sono stati soccorsi da un’ambulanza del 118 e condotti in ospedale per ricevere le cure dei sanitari.

Sul posto è intervenuta una squadra dell’Anas per ripristinare l’area interessata dall’incidente e gli agenti della Sottosezione di Polizia Stradale di Sala Consilina.

– Chiara Di Miele –