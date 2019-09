50enne maltratta l’anziana madre a Salerno. Arrestato dalla Polizia

Gli agenti della Polizia di Stato dell’Ufficio Prevenzione Generale – Sezione Volanti hanno arrestato un uomo per maltrattamenti in famiglia nei confronti dell’anziana madre a Salerno.

I poliziotti sono intervenuti in un appartamento del centro cittadino, a seguito di segnalazione al numero unico d’emergenza 112, per maltrattamenti in famiglia. Giunti sul posto, nell’ingresso dello stabile, gli agenti hanno prestato soccorso ad un’anziana che, in evidente stato di agitazione, aveva poco prima litigato violentemente con il proprio figlio, il 50enne C.I.D., con alcuni specifici precedenti per violenze. Alla base del litigio ci sarebbe il comportamento frequentemente violento da parte del figlio che, probabilmente alterato dall’assunzione di alcolici, sarebbe solito maltrattarla psicologicamente e fisicamente.

Gli agenti hanno rintracciato l’uomo e, accertata la veridicità della segnalazione e la dinamica dell’episodio, grazie anche al protocollo E.V.A., sistema automatico di attivazione delle procedure di intervento proprio nei casi di ripetute segnalazioni di violenze verso le persone delle così dette “fasce deboli”, lo hanno arrestato in flagranza per il reato di maltrattamenti in famiglia. L’Autorità Giudiziaria ha disposto la traduzione dell’arrestato presso la casa circondariale di Salerno – Fuorni, in attesa dell’udienza di convalida.

– Paola Federico –