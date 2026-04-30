Paura nella notte a Battipaglia dove si è verificato un incendio.

E’ accaduto intorno alle 2:30, sulla SS 18, dove una Fiat Croma e un furgone per cause da accertare hanno improvvisamente preso fuoco. Fatto scattare l’allarme, sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Eboli che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.

Presenti anche gli agenti della Polizia di Stato del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza. Toccherà loro far luce sulla vicenda e chiarire la matrice del rogo.