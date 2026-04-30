Disavventura ieri pomeriggio per una 83enne di Montecorvino Rovella.

La donna era in cerca di asparagi con il figlio quando i due si sono separati. Trascorso del tempo, l’uomo non riuscendo più a rintracciare la madre, ha allertato il 112, preoccupato da tragiche conseguenze.

L’allarme è arrivato al Soccorso Alpino e Speleologico della Campania tramite la centrale operativa di Cassano Irpino e una squadra di tecnici si è subito recata in zona. Fortunatamente la donna è stata ritrovata nella propria abitazione dagli agenti della Polizia Municipale.

Sul posto presenti anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della locale Stazione.