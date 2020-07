Paura nel centro abitato di Sanza. Scoppia un incendio in un’abitazione, Vigili del Fuoco evitano il peggio

Questa mattina a Sanza un incendio, per cause in corso di accertamento, è divampato in una casa situata in Largo Portello.

L’abitazione si trova in un vicolo a ridosso di altre case perciò gli inquilini hanno subito notato il fumo e chiamato i soccorsi. Il proprietario fortunatamente non si trovava in casa.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Policastro Bussentino che hanno domato le fiamme. Preoccupazione anche per una bombola di gas presente in casa.

Sul posto anche i Carabinieri della locale Stazione, agli ordini del Maresciallo Russo.

– Ornella Bonomo –