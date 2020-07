“Nicola Materazzi Day”.Il 19 luglio la cittadinanza onoraria di Caselle in Pittari al padre della Ferrari F40

Il Comune di Caselle in Pittari e la Scuderia Ferrari Club Catanzaro hanno organizzato l’evento “Nicola Materazzi Day“, in onore dell’ingegnere originario di Caselle in Pittari noto per aver progettato numerose auto sportive e supercar, tra le quali la Ferrari F40.

Nel corso dell’iniziativa all’ingegnere Materazzi sarà conferita la Cittadinanza Onoraria dal sindaco Giampiero Nuzzo e il Premio alla Carriera dal Presidente del Club Ferrari Mimmo Tiriolo.

Sabato 18 luglio si inizia alle ore 18.00 con un brindisi a Scario, mentre domenica 19 luglio alle ore 12.00 si terrà la cerimonia di conferimento a Caselle in Pittari.

Dalle ore 10.30, in Piazza Olmo, si potrà visitare un’esposizione di autovetture Ferrari.

– Chiara Di Miele –