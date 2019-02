Paura lungo l’A2 del Mediterraneo a Campagna. Auto prende fuoco mentre è in viaggio

Attimi di paura ieri sera lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo all’altezza dello svincolo di Campagna. Un’Alfa Romeo ha preso fuoco, per cause in corso di accertamento, mentre si trovava in marcia.

A bordo un uomo che, notato il fumo fuoriuscire dal vano motore dell’auto, è riuscito a scendere e a restare fortunatamente illeso.

Sul posto a domare le fiamme sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Eboli. Presenti anche gli agenti della Sezione di Polizia Stradale di Eboli.

Il personale dell’Anas si è occupato di ripristinare il tratto di autostrada interessato dal rogo e la normale viabilità lungo l’A2.

– Chiara Di Miele –