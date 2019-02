A Castellabate dal 1° marzo corso femminile gratuito di difesa personale contro i casi di violenza

L’Amministrazione comunale di Castellabate propone un corso di difesa personale per permettere a tutte le donne di imparare alcune tecniche basilari per proteggersi in caso di aggressione con esercitazioni mirate sull’istintività personale e sulla percezione periferica.

Il corso, totalmente gratuito, è stato finanziato dall’Assessorato alle politiche sociali e avrà una durata complessiva di 10 lezioni di un’ora ciascuna.

Gli incontri, che si terranno ogni venerdì a partire dal 1° marzo dalle 17 alle 18 nella palestra della scuola media “Luigi Guercio” del plesso di Santa Maria, saranno incentrati su svariate tematiche come l’istinto, l’equilibrio, la bio-meccanica del corpo umano, la reattività delle azioni e la conoscenza dello stress.

Il vicesindaco Luisa Maiuri crede fermamente nell’utilità del corso. “Un progetto dalla forte valenza sociale che può interessare davvero chiunque, – ha infatti dichiarato – vista l’importanza di apprendere le tecniche di gestione dell’ansia e di rilassamento, perché in caso di aggressione la paura potrebbe portare all’incapacità di reagire e di difendersi”.

“Si tratta di un corso tenuto da esperti in grado di trasferire conoscenze di autodifesa fisica e psicologica – dichiara l’assessore alle pari opportunità Elisabetta Martuscelli in merito all’iniziativa – allo scopo di tenere sempre alta l’attenzione sulle tematiche di sicurezza con un occhio di riguardo alle donne, purtroppo troppo spesso vittime di casi di violenza dentro e fuori le mura domestiche”.

