Paura questa mattina in via Santa Maria della Misericordia a Sala Consilina dove una 34enne di Teggiano è stata investita da un’automobile.

L’impatto tra la donna e il veicolo si è verificato per cause in corso di accertamento e la dinamica sarà chiarita dai Carabinieri della locale Compagnia intervenuti per effettuare i rilievi.

Il conducente dell’auto si è fermato a prestare soccorso alla malcapitata che successivamente è stata trasportata in ospedale a Polla da un’ambulanza dei sanitari del GOPI. I medici hanno sottoposto la 34enne ai necessari accertamenti, non sarebbe in pericolo di vita.