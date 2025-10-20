Il Comitato Comune Vallo di Diano 12/9/2024, formato da Carmelo Bufano, Vincenzo Rubino e Massimiliano Dolce, scrive e firma un manifesto rivolto alle forze politiche della Regione Campania, chiamata ad affrontare vere e proprie emergenze strutturali, tra cui il tema delle aree interne che riveste un aspetto fondamentale per il futuro sviluppo dell’intero eco-sistema regionale.

“Lo spopolamento demografico drena risorse umane e a cascata impoverisce comunità e territori – scrivono -. L’invecchiamento generale della popolazione cronicizza la costante pressione a cui è sottoposto il sistema assistenziale socio-sanitario regionale, peraltro abbondantemente sottodimensionato rispetto ai numeri ai quali deve far fronte. Scelte politiche poco coraggiose penalizzano la coesione sociale e territoriale e, di fatto, sottraggono alternative ed opportunità, specie ai giovani e la ferita di un milione di ragazzi che in circa 20 anni sono emigrati dalla Campania ne è la viva dolorosa testimonianza“.

Per affrontate queste sfide, secondo il Comitato c’è bisogno anche “di un coinvolgimento della società civile che rappresenti la centralità degli interessi della cittadinanza”.

“Con questo documento, usando la via della partecipazione dal basso, senza promuovere appartenenze indichiamo alla classe politica e alle forze sociali un contributo per condividere alcuni di questi problemi – concludono -. Il Comitato Comune Vallo di Diano 12/9/2024 sottopone ai candidati e alle forze politiche per le prossime elezioni regionali un contributo costruttivo in cui si offrono valutazioni e proposte, una su tutte l’indizione del referendum popolare con quorum del 50% più uno dei votanti alle ultime elezioni regionali sull’istituzione del Comune Vallo di Diano. Il manifesto di questo pensiero è il libro di Carmelo Bufano sulla proposta di legge ad iniziativa popolare per la costituzione del Comune Vallo di Diano. Libro che ripercorre, con una raccolta di documenti, quanto portato avanti in circa un quarto di secolo, non ultime le sottoscrizioni a firma di amministratori, sia di destra che di sinistra, i quali si sono impegnati a far inserire nel prossimo programma regionale la proposta di Carmelo Bufano ai loro candidati di riferimento nelle liste che fanno capo ad entrambi i candidati alla guida, oramai prossima, della Regione Campania”.