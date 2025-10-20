Partecipazione al corso di formazione dedicato alla Pubblica Amministrazione presso la Comunità Montana Vallo di Diano. Ancora una volta più di 100 addetti ai lavori hanno scelto di aggiornare le proprie competenze seguendo gratuitamente una lezione altamente qualificanta, le cui spese erano interamente a carico dell’Ente montano.

Presso la Sala Conferenze della sede di Padula, i dipendenti pubblici si sono aggiornati sulle novità introdotte dal Decreto Legislativo 36 del 2023, il nuovo Codice dei Contratti. A tenere banco l’avvocato Francesco Armenante, docente dell’Università degli Studi di Salerno.

A rappresentare l’Ente montano era presente il Vicepresidente Antonio Pagliarulo. “Tante presenze per un argomento importante ed attuale con il quale l’Amministrazione pubblica deve confrontarsi quasi quotidianamente. L’attualità dell’argomento, dunque, più l’autorevole presenza del docente Armenante, sono state la chiave di questo successo”.

La formazione offerta dalla Comunità Montana non finisce qui. “Abbiamo altre quattro date da qui a marzo – conclude Pagliarulo – per eventi di alta formazione completamente gratuiti per i partecipanti ed a carico nostro. Devo dire che in Giunta abbiamo deliberato molto volentieri l’accollo dei costi poiché per noi rappresenta un vero investimento: più i dipendenti pubblici sono formati, meglio e più velocemente sapranno rispondere alle esigenze dell’utenza, con benefici economici per cittadini ed imprese”.