Paura in strada a Sala Consilina. Auto in fiamme, intervengono i Vigili del Fuoco

Attimi di paura questa mattina in via Provinciale in località Sant’Antonio di Sala Consilina dove un’auto, per cause ancora in corso d’accertamento, ha preso fuoco.

L’uomo a bordo della Fiat Panda si è fermato notando che l’auto non si muoveva più ed è riuscito a scendere prima che le fiamme si sprigionassero dal vano motore.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona ed evitare il peggio.

Sul posto presenti anche i Carabinieri della locale Stazione, la Polizia Municipale e i volontari dell’associazione ANTA che hanno contribuito a gestire il traffico.

La strada è stata momentaneamente chiusa al traffico per consentire i lavori di spegnimento e messa in sicurezza.

