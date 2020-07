Camion a fuoco lungo il Raccordo autostradale ad Eboli

Questa mattina lungo il Raccordo autostradale ad Eboli, per cause in corso di accertamento, un camion che si trovava in viaggio ha preso fuoco.

Fortunatamente l’autista è riuscito a scendere dal mezzo in fiamme ed è rimasto illeso.

Sul posto è stato repentino l’intervento dei Vigili del Fuoco del locale Distaccamento che hanno domato il rogo il quale però ha distrutto la motrice.

Necessario l’intervento degli uomini dell’Anas per ripristinare la normale viabilità del tratto interessato dall’incendio.

– Chiara Di Miele –