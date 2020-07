Ladri in azione a Sassano. Preso di mira un caseificio, bottino da 4000 euro

Ladri in azione a Sassano nella notte tra sabato e domenica ai danni di un caseificio in via Ponte Fabbriche.

Quattro persone a volto coperto sono entrate nell’attività indisturbate e sono riuscite a portare via circa 4000 euro oltre ad un assegno. I ladri sono fuggiti senza lasciar traccia dopo aver messo a soqquadro alla ricerca forse di altro denaro oppure oggetti da rubare.

I titolari, scoperto quanto accaduto, hanno allertato i Carabinieri della locale Stazione che indagano sulla vicenda per dare un volto a chi ha agito nella notte.

– Chiara Di Miele –