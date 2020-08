Paura in A2 del Mediterraneo a Polla. Auto a GPL in fiamme, i Vigili del Fuoco evitano il peggio

Paura questa sera lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo al km 80+900 in direzione Sud all’altezza di Polla.

Una BMW alimentata a GPL, per cause in corso di accertamento, ha preso fuoco mentre si trovava in viaggio. Alla guida un uomo di Montesano sulla Marcellana che, notato il fumo, è riuscito a scendere dall’auto e a rimanere fortunatamente illeso. Per lui soltanto tanto spavento.

Sul posto è stato immediato l’arrivo dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area.

Intervenuti gli agenti della Sottosezione di Polizia Stradale di Sala Consilina e la squadra dell’Anas per ripristinare la normale viabilità del tratto di autostrada interessato.

Il traffico ha subito dei rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e spegnimento.

– Chiara Di Miele –