Nuovi casi di Coronavirus nel Cilento. Tamponi positivi a Caselle in Pittari

Casi di Coronavirus a Caselle in Pittari.

Sono 12 le persone risultate positive al tampone per il Covid-19 ed a comunicarlo è il sindaco di Caselle Giampiero Nuzzo.

“Purtroppo ciò che avremmo voluto che non si verificasse mai è accaduto – ha annunciato Nuzzo -. Dai tamponi, effettuati stamattina, sono risultate delle persone positive, tutte riconducibili ad un’attività commerciale che, già da ieri ho provveduto a chiudere in via preventiva“.

Tutti i positivi e i loro familiari sono in quarantena obbligatoria. Ora si sta ricostruendo la catena dei contatti e il focolaio è stato circoscritto.

“Voglio tranquillizzare l’intera popolazione – dice Nuzzo -. La situazione è sotto controllo. Tutti insieme ne usciremo ancora più forti“.

– Paola Federico –